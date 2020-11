Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'a kutlama mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de seçimleri kazanan Joe Biden'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini, Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump'ın karşısına çıkan Demokrat Parti adayı Joe Biden kazandı.

Posta ile yollanan oylar nedeniyle 5 gün süren sayımın ardından başkanlık yarışını kazanan Joe Biden'a, birçok ülkeden kutlama mesajları gelmeye başladı.

TÜRKİYE'DEN İLK TEBRİK KILIÇDAROĞLU'NDAN

Türkiye'den ise ilk tebrik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından İngilizce olarak da yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim."

"I would like to congratulate Joe Biden for his election as the 46th President of the United States of America and Kamala Harris as Vice-President. I look forward to strengthening Turkish - American relations and our strategic alliance."