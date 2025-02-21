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Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi içinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen isimlerden biri olan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, adaylık başvurusu yapmama kararı aldı. Ancak, bu durum Yavaş’ın adaylık ihtimalinin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

TV100'ün elde ettiği kulis bilgilerine göre, Yavaş’a yakın kaynaklar, Başkan’ın adaylık için zamanın henüz gelmediğini ve halkın beklentilerini göz önünde bulunduracaklarını belirttiklerini aktarıyor.

"ADAY BELİRLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN" DEMİŞTİ

Yavaş, daha önce "Aday belirlemek için çok erken" diyerek, adaylık sürecine dair kesin bir adım atmaktan kaçındığını ifade etmişti. CHP’de 17 Şubat’ta başlayan Cumhurbaşkanlığı adaylık başvuruları süreci sona ererken, Mansur Yavaş’ın önseçimde yarışmadığı ancak adaylık yolunun kapanmadığı söyleniyor.

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"GÜNÜ GELDİĞİNDE ÖNERİLERİ GENEL BAŞKANA İLETİRİZ"

Yavaş’ın yakın çevresine göre, Başkan’ın adaylık konusunda hala açık bir görüş belirlemediği ancak, seçim tarihinin kesinleşmesinin ardından kamuoyu yoklamalarına bakarak önerilerini Genel Başkan Özgür Özel’e iletme niyetinde olduğu belirtiliyor. Yavaş, bu süreçte partinin ve halkın ihtiyaçlarını dikkate alarak hareket etmeyi planlıyor.

Başkan Yavaş, zamanlamayı erken bulduğu için şimdilik seçim süreci ve adaylıkla ilgili çok fazla gündeme gelmeyi tercih etmiyor. "Biz insanlara umut olmalıyız" diyen Yavaş, Ankaralıların sorunlarını çözme misyonuna odaklanmaya devam edeceğini belirtiyor.

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YAVAŞ'TAN HALAÇOĞLU'NA SÜRPRİZ ZİYARET

Adaylık başvuru süresinin sonlarına yaklaşırken, Mansur Yavaş’ın Ankara’da dikkat çeken bir isme ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Eski MHP milletvekili ve İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu’nu, genel başkanı olduğu Kutlu Parti’nin merkezinde ziyaret eden Yavaş, burada gündemi değerlendirdi ve fikir alışverişinde bulundu. Bu ziyaret, Yavaş’ın ilerleyen süreçte daha geniş bir siyasal paydaşla etkileşime girebileceği şeklinde yorumlanıyor.