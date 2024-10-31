Mansur Yavaş'tan Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki

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Siyasetin gündeminde İstanbul'un Esenyurt ilçesi var.

İlçenin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK'lılarla bağlantıları nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandı.

Belediyeye ise kayyum atandı.

CHP'yi alarma geçiren bu gelişmeden sonra suskun kalması nedeniyle eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi.

"İTİBARSIZLAŞTIRMAK İSTENİYOR"

Yavaş, operasyonun itibarsızlaştırma amacı taşıdığını, siyasi gerekçeleri olduğunu ve endişe verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Yavaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"1. Öncelikle seçilmiş bir belediye başkanının davetle çağrı mümkün iken sabahın 05.30’unda evinin basılarak gözaltına alınması hukuka uygun değildir. Sadece itibarsızlaştırmak istendiğinin bir göstergesidir.

2. Akşam internette yayınlanan Cumhuriyet savcılığının tutuklama talep müzekkeresinde bahsettiği olay ve iddiaların 5-10 yıl kadar geriye giderek tespit edildiği açıklanmaktadır. Neden bu tarihe kadar beklenmiştir?

"KİMSE SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİP DEĞİLDİR"

3. Hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Belediye Başkanının varsa suçu yasalara uygun şekilde yargılaması yapılıp cezalandırılması mümkün iken delillerin karartılma ihtimali olmaması, sabit ikametgah sahibi olması ve bunun gibi nedenlerle tutuksuz yargılama usulü varken tutuklama yapılması usul ve yasaya aykırıdır.

"HUKUK DEVLETİ ADINA ENDİŞE VERİCİ"

4. Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışılıp (Yargıtay İçtihatlarında terör örgütü üyeliği için çok somut ve ciddi kanıtlar aranmasına rağmen) Ahmet Özer’in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir.

5. Henüz tutuklama yapılmadan soruşturma esnasında bazı internet sitelerinde Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanacağı iddiaları ve bu iddianın gerçekleşmiş olması işin siyasi boyutunun inkar edilemez bir hal aldığını göstermektedir."