MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çağrısı Türkiye kamuoyunun gündemine oturdu.

Abdullah Öcalan için umut hakkı talep eden Bahçeli, teröristbaşından da Meclis'e gelip, terör örgütü PKK'nın resmen lağvedildiğini duyurmasını istedi.

İktidar ve muhalefet kanadından konuyla ilgi birçok açıklama gelirken, son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sessizliğini bozdu.

Genç Akademi Ulus Açılış Töreni’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, MHP Lideri Bahçeli'nin Öcalan çağrısı üzerinden MHP'yi eleştirdi.

"KONUŞULACAK KONU KALMAMIŞTIR"

CHP'nin terörle ilişkilendirilmek istendiğini belirten Yavaş, şunları söyledi:

Bir yandan bebek katili, terörist başı olduğu hem yerel mahkemelerce hem İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kesinleşmiş birisine bir rol, bir makam verilmeye çalışılıyor. Bir yandan bu tür operasyonlarla Cumhuriyet Halk Partisi terörle ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Bir bebek katilinin, cezası kesinleşmiş birisinin TBMM'de konuşsun denmesinin karşısında konuşulacak konu kalmamıştır. Muhatap kimdir? Suçu kesinleşmiş birisinin muhatap alınması yanlıştır. Yine Kürt kökenli vatandaşlarımızı kimin temsil ettiğine kim karar veriyor? Birçok insan da şiddetli bir biçimde hem DEM Parti hem de terörist başının kendilerinin temsilcisi olarak gösterilmesine karşı çıkıyor. Konuşulacak şey hukuktur ve TBMM'dir. Kapalı kapılar ardında bir pazarlık varsa biz onu bilemeyiz ama her şeyin kamuoyu önünde şeffafça yapılması toplumu rahatlatacaktır.