Mansur Yavaş'tan 'şaibeli kurultay' açıklaması: En büyük arzum tek yumruk olmamız

CHP'deki şaibeli kurultay kaosu büyüdükçe büyüdü.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile kendisini partiden uzaklaştıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cepheleri arasındaki kavga iyiden iyiye alevlendi.

30 Haziran'da CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla açılan davada karar çıkması bekleniyor.

MAHKEME KARARI ÖNCESİ HEDEFTE KILIÇDAROĞLU VAR

Mutlak butlan kararı ile kurultayın yok sayılması ve Kılıçdaroğlu'nun yönetime geri gelmesi gündemde.

Böyle bir karar çıkması durumunda 'Partimi kayyuma terk etmem' diyen Kılıçdaroğlu, değişimcilerin heder tahtasına oturdu.

CHP'den bir heyet Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek bu fikrinden vazgeçmesini, mahkeme kararına karşı Özel ve İmamoğlu'na destek açıklaması yapmasını istedi.

Bu teklifi reddeden Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçmeyi beklerken heyetteki isimlerden biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yazılı bir açıklama yayınladı.

"BİRLİKTE HAREKET ETMEZSEK..."

En büyük arzusunun eski ve yeni genel başkanların bir arada kalması olduğunu belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"Bugün öyle bir dönemden geçiyoruz ki, bir ve beraber olmaktan başka ne şansımız var ne de çaremiz. Hep söyledim; bu sadece bizim partimizin meselesi değil, tüm muhalefet partilerinin sorumluluğudur. Çünkü eğer birlikte hareket etmezsek, sadece bugünü değil, geleceğimizi de kaybederiz.

Hatta torunlarımız dahi bizi affetmez. İktidar uzun bir süredir, partimize ve belediyelerimize yönelik itibarsızlaştırma kampanyası yürütüyor. Bu kampanyayı yürütürken hem tarafsız olması gereken yargıyı hem tarafsız kalması gereken bürokrasiyi kullanarak partimizi cendereye almaya çalışıyor.

"İKİ BÜYÜK HEDEFİM VAR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim iki büyük hedefim var. Bir, Ankaralıların teveccühüyle geldiğim bu makamda olduğum sürece Ankaralılara hizmet etmek ve onların güvenini boşa çıkarmamak. İki, Cumhur İttifakı'nın ülkemize dayattığı başkanlık rejimini sona erdirip, ülkemizin yeniden demokratik parlamenter sisteme geçişini sağlamak için bir nefer gibi çalışmak.

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRAN CHP'Lİ TROLLERE TEPKİ

30 Haziran’daki dava süreciyle ilişkilendirilerek, partililerimizin ya da partili görünen bazı isimlerin mevcut Genel Başkanımız ve önceki Genel Başkanımız etrafında yürüttükleri tartışmaların; ne ülkemizin demokratikleşme ve adalet mücadelesine, ne de yurttaşlarımızın derinleşen yoksulluk sorununa katkı sunması mümkündür.

Üstelik bu tartışmaların, parti kültürümüzle bağdaşmayan bir üslupla ve önceki Genel Başkanımıza yönelik hakarete varan ifadelerle yürütülmesi, asla kabul edilemez.

"TEK YUMRUK OLMAMIZ EN BÜYÜK ARZUM"

Ülkemizin sorunlarını ancak ve ancak Cumhuriyet Halk Partisi çözebilir ve bu memleketin CHP’ye ihtiyacı var. Bunun için de iç sorunlarla boğuştuğu izlenimi vermekten kaçınmamız bir gerekliliktir.

Bir hafta boyunca süregelen ve Cumhuriyet Halk Partililerin hiç hoşnut olmadığı bu tartışmaların bir şekliyle sonlanması şarttır. Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir.

Aksi halde ben dâhil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz. Benim anlatmak istediğim sadece bundan ibarettir."