Meral Akşener: Mesut Özarslan ile bir irtibatım yoktur

- Meral Akşener, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı AK Parti'ye geçmeye ikna ettiği iddialarını reddetti.
- Özarslan'ın CHP'den istifa etmesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sert tepkisine neden oldu.
- Akşener, adının problemli durumlardan sonra gündeme getirilmesinin bir gelenek haline geldiğini belirtti.
Siyasetin gündeminde, CHP'deki kaos yine yer tuttu...
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesi, istifayı öğrenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sinkaflı küfürlerle Özarslan'ı hedef alması bir anda gündeme oturdu.
Özel'in yolladığı mesajların ekran görüntülerinin ortalığa saçılmasıyla kaos giderek daha da büyüdü.
Olay Özarslan'ın suç duyurusu ile davalık olurken bir yandan da istifaya yönelik farklı iddialar ortaya atıldı.
MERAL AKŞENER İDDİASI
Bunlardan biri de Özarslan'ı eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in AK Parti'ye geçmeye ikna ettiği iddiasıydı.
Bu kapsamda sessizliğini bozan Akşener, iddiaları yalanladı.
"MESUT BEY'LE BİR İRTİBATIM YOKTUR"
Nefes'ten Aytunç Erkin'e konuşan Meral Akşener, şunları söyledi:
Mesut Bey’le bir irtibatım yoktur. Kendisinin parti değiştirmesine ya da istifasına ilişkin herhangi bir girişimim olmamıştır. Her problemli durumda problemi örtmek, tartışmayı örtmek için benim adımı ortaya atmak bir gelenek haline geldi. Bu tavrı da şiddetle kınıyorum.