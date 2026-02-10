Meral Akşener: Mesut Özarslan ile bir irtibatım yoktur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siyasetin gündeminde, CHP'deki kaos yine yer tuttu...

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesi, istifayı öğrenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sinkaflı küfürlerle Özarslan'ı hedef alması bir anda gündeme oturdu.

Özel'in yolladığı mesajların ekran görüntülerinin ortalığa saçılmasıyla kaos giderek daha da büyüdü.

Olay Özarslan'ın suç duyurusu ile davalık olurken bir yandan da istifaya yönelik farklı iddialar ortaya atıldı.

MERAL AKŞENER İDDİASI

Bunlardan biri de Özarslan'ı eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in AK Parti'ye geçmeye ikna ettiği iddiasıydı.

Bu kapsamda sessizliğini bozan Akşener, iddiaları yalanladı.

"MESUT BEY'LE BİR İRTİBATIM YOKTUR"

Nefes'ten Aytunç Erkin'e konuşan Meral Akşener, şunları söyledi: