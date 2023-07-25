Meral Akşener, partisinin milletvekilleriyle yemekte buluştu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi.

AA & Ensonhaber

6'lı masanın seçimde aldığı ağır yenilgi sonrası CHP'de başlayan kaosun bir benzeri de İYİ Parti'de yaşanıyor.



Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına kulak asmazken, İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener de partisindeki aykırı sesleri bastırmak için elinden geleni yapıyor.

Akşener de Kılıçdaroğlu gibi milletvekilleriyle yemekte buluştu

Dün akşam Kılıçdaroğlu'nun güven tazeleme tadında, milletvekilleriyle buluştuğu akşam yemeğinin bir benzerini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptı.



Akşener, partinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleri ile yemekte buluştu.



Ankara'daki bir restoranda basına kapalı gerçekleşen akşam yemeğiyle ilgili partinin basın bürosundan fotoğraflar paylaşıldı.