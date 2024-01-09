Meral Akşener'in seçimi kaybedersek istifa ederim çıkışı! İyi Parti yalanladı Kulislerde yerel seçimlerde aday belirlemede tam yetki isteyen Meral Akşener'in 'Seçimi kaybedersek istifa ederim' yönünde partililere rest çektiği haberleri, partiden yapılan açıklama ile yalanlanırken "Partimize yönelik yeni bir manipülasyon" ifadeleri kullanıldı.

ensonhaber.com

Yerel seçim tarihi yaklaşıyor.

CHP'nin ittifak ve yerelde iş birliği tekliflerini reddeden İyi Parti, seçimlere tüm ülke çapında kendi adayları ile girecek.

Genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı gösterdiği Ankara ve İstanbul başkanlarına karşı nasıl aday çıkartacağı merak edilen İyi Parti, adaylarını yavaş yavaş açıklıyor.

Akşener aday belirlemede tam yetki istedi

Bu kapsamda dün yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısından sonra kulislere bir haber düştü.

Buna göre İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililerden aday belirlemede tam yetki istedi.

"Kazanamazsak istifa ederim"

Tüm yetki ve sorumluluğu üzerine almak isteyen Akşener'in, buna karşılık ise başarısızlık durumunda istifa resti çektiği iddia edildi.

Akşener'in, partililere "Seçimi kazanamazsak gereğini yaparım, evime dönerim." dediği iddialarına İyi Parti'den açıklama geldi.

İddiaların yalanlandığı açıklamada, partiye yönelik manipülasyon yapıldığı belirtildi.

"İddialar gerçek dışıdır"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: