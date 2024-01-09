Meral Akşener'in seçimi kaybedersek istifa ederim çıkışı! İyi Parti yalanladı

Yerel seçim tarihi yaklaşıyor.
CHP'nin ittifak ve yerelde iş birliği tekliflerini reddeden İyi Parti, seçimlere tüm ülke çapında kendi adayları ile girecek.
Genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı gösterdiği Ankara ve İstanbul başkanlarına karşı nasıl aday çıkartacağı merak edilen İyi Parti, adaylarını yavaş yavaş açıklıyor.
Akşener aday belirlemede tam yetki istedi
Bu kapsamda dün yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısından sonra kulislere bir haber düştü.
Buna göre İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililerden aday belirlemede tam yetki istedi.
"Kazanamazsak istifa ederim"
Tüm yetki ve sorumluluğu üzerine almak isteyen Akşener'in, buna karşılık ise başarısızlık durumunda istifa resti çektiği iddia edildi.
Akşener'in, partililere "Seçimi kazanamazsak gereğini yaparım, evime dönerim." dediği iddialarına İyi Parti'den açıklama geldi.
İddiaların yalanlandığı açıklamada, partiye yönelik manipülasyon yapıldığı belirtildi.
"İddialar gerçek dışıdır"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı haber sitelerinde 8 Ocak tarihli Genel İdare Kurulu toplantımızda, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in, 'Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim' şeklinde bir ifade kullandığı iddiası yer almaktadır.
Bu iddia, gerçek dışı olup Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi kesinlikle olmamıştır. Bununla birlikte daha önce farklı il ziyaretlerinde kamuoyuna açıkça ifade ettiği üzere seçimdeki sorumluluğunun kendisine ait olduğu yönündeki ilkesel tutumu dışında ortaya konulan bu iddialar, partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır.
Kamuoyunu doğru yönlendirebilmek adına gerçek dışı bu iddialara karşı hassas olunması gerektiğini hatırlatmak isteriz.
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