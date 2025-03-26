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Haber Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili merakla beklenen açıklama geldi. Kalp kapakçığı ameliyatının ardından bir süredir istirahat eden Bahçeli’nin mesaisine ne zaman döneceği belli oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, tv100’e yaptığı özel açıklamada, Bahçeli’nin göreve dönüşü için bayram sonrasını işaret etti.

"GENEL BAŞKANIMIZ BAYRAM SONRASI GÖREVİNE DÖNÜYOR"

Konuya ilişkin tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par, canlı yayında şu bilgiyi paylaştı:

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’den aldığımız yeni bilgiye göre, ‘Bayram sonrası genel başkanımız inşallah mesaisine başlayacaktır.’ şeklinde bir açıklama geldi.

Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, bayramın ardından aktif olarak parti çalışmalarına katılacağı ifade edildi.

MHP liderinin, uzun süredir merak edilen dönüşüyle birlikte siyasi gündeme nasıl yön vereceği şimdiden merak konusu oldu.