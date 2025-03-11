Milli Savunma Bakanı Güler, Suudi Arabistan'da

AA & Ensonhaber
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bakan Yaşar Güler’in resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a gittiğini duyurdu.
İKİ ÜLKE ARASINDA SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNE VURGU YAPILDI
Bakan Güler, Suudi Arabistan'a varışında, Cidde Kral Abdulaziz Uluslararası Havaalanı'nda, Suudi yetkililer ve Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler tarafından resmi törenle karşılandı.
Bakan Güler'in bu ziyaretinin, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini pekiştirme amacı taşıdığı belirtildi.
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