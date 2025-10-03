Milli Savunma Bakanı Güler'den Moğolistan'a ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Moğolistan’da, Savunma Bakanı Damba Batlut ile bir araya geldi. Bakan Güler, Moğolistan Savunma Bakanlığı’na gelişinde mevkidaşı tarafından askeri törenle karşılandı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

İki bakan, heyetler arası toplantıda savunma alanındaki iş birliği konularını ele aldı. Görüşmenin ardından iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin vurgulandığı bildirildi.

TARİHİ SİYAH TUĞ'A ZİYARET

Bakan Güler ve Batlut, görüşme sonrasında Moğolistan için tarihi sembollerden biri olan Siyah Tuğ’un sergilendiği bölümü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.