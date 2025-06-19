Muharrem İnce'nin tekrar CHP rozeti takacağı tarih belli oldu

Muharrem İnce, CHP'ye geri dönüyor.

CHP'nin en etkili isimlerinden biri olarak cumhurbaşkanlığı adayı olan şimdiki Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, daha sonra Memleket Partisi'ni kurarak CHP'den kopmuştu.

CHP'den her söz açıldığında 'baba ocağı' olarak söz eden İnce için geri dönüş konusu hep gündemde yer aldı.

Sonunda o geri dönüş gerçekleşiyor.

Muharrem İnce ve Memleket Partisi'nin CHP'ye katılımında son aşamaya gelindi.

GRUP TOPLANTISINDA ROZETİ TAKACAK

Sözcü'nün haberine göre İnce’nin, kurmaylarıyla değerlendirme yapıp, 24 Haziran Salı günü TBMM'de yapılacak ola CHP Meclis Grup Toplantısı'nda kurmay ekibiyle birlikte parti rozetini takacak.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ZİYARET VE DAVET

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi'ni ziyaret etti.

Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi.

Görüşme, Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

İki lider, görüşme öncesinde gazetecilere fotoğraf verdi.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Özel, "Ben milletvekili olarak geldiğim ilk günden itibaren Muharrem İnce ile her zaman birbirine saygılı bir ilişki içinde oldum. Bir siyasi partiye yapılacak davet ya da çağrı o siyasi partinin kurumsal partinin kimliğini incitmeyecek hassasiyette olması lazım. Sayın Muharrem İnce ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı babaevine davet noktasındaki 1-2 cümle de kurdum. Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak." ifadelerini kullanmıştı.

İnce ise Özel'e karşılık olarak "Yetkili kurullarımızda bu konuyu değerlendirip önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim." demişti.