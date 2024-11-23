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Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şikayeti üzerine açılan hakaret davasının ilk duruşması, dün Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmada Kılıçdaroğlu’nun savunması dikkat çekerken, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili söylediği ifadeler büyük tartışma yarattı:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, vasiyet olarak 'Kılıçdaroğlu'nu aileme emanet ediyorum' diyen milliyetçi ve vatansever bildiklerimiz iş birlikçi çıktı. Onlara inandığım için hata ettim. Evet hatalıyım, bu kadar kötü olabileceklerini tahmin edemedim. Pişmanım.

AKŞENER SESSİZLİĞİNİ KORURKEN, DERVİŞOĞLU KARŞILIK VERDİ

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına henüz yanıt vermezken, tepki İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan geldi. Dervişoğlu, partisinin il başkanlarıyla yapacağı toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nu sarf ettiği sözlerden dolayı kınadığını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen "İYİ Parti İl Başkanları Toplantası" öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KILIÇDAROĞLU'NU ŞİDDETLE KINIYORUM"

Dervişoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hakkındaki hukuki süreçle ilgili çıktığı mahkemede kamuoyunun ilgisini çeken açıklamalar yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi:

Bana sorarsanız demokrasi tarihimizde önemli yeri olan siyasi partilerin genel başkanlarının söylemleri nedeniyle ve siyasi rakiplerinin şikayetlerine bağlı olarak yargılanmaları hiç de yerinde bir uygulama değildir. Yargılanmasına neden olan iddialarla ilgili açıklamaları elbette Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi takdirleridir. Ancak geride bırakılan dönemlerle ilgili çok daha özenli konuşmasını umar ve beklerdim. İYİ Parti'nin bugünü ve yarınları nasıl bizimse dünü ve evveli de bizimdir. Toplumun önemli bir kesimini töhmet altında bırakan ve Kurucu Genel Başkan'ımız Sayın Meral Akşener'i doğrudan hedef alan açıklamalarını şiddetle reddediyor ve kınıyorum. Bizim yaşadığımız süreçlerle ilgili olarak kendimize ait değerlendirmeyi ve öz eleştirileri yetkili organlarımızla yapar, yarınlara dair yol haritamızı da yine kendi irademizle belirleriz.

"ERDOĞAN'IN KAZANMASINA VESİLE OLAN BİZZAT KENDİSİDİR"

"Çok fazla şey söylemeye gerek yok." diyen Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

