Mustafa Destici: Almanya Türk işçi aldığı gibi biz de Afgan işçi alalım Geçmişte Almanya'nın işçi ihtiyacını Türkiye'den karşıladığına dikkat çeken Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, Türkiye'nin de işçi eksiğini Afganistan gibi ülkelerden karşılaması gerektiğini belirtti.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin son yıllarda sıkıntısını çektiği konulardan biri de tarım ve hayvancılıktaki istihdam.

Köyden kente göçün devam etmesi, köye dönüşlerin de yetersiz kalması, Türkiye'nin bel kemiği sayılan tarım ve hayvancılığı sekteye uğratıyor.

Yeni neslin bu sektöre yeterli ilgili göstermemesi, arazi ve hayvan sahiplerini yabancı işçi aramaya sevk ediyor.

Konuyla ilgi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, dikkat çeken tespitlerde ve önerilerde bulundu.

"KENDİMİZE YETECEK KADAR ÜRETEBİLMELİYİZ"

Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hamidiye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen 9. Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda yaptığı konuşmada, kendisinin de bir köylü çocuğu ve çiftçilikle uğraşan biri olduğunu vurguladı.

Çiftçilerin karşılaştığı zorluklara yakından şahit olduğunu belirten Destici,

Eğer üretimi kendiniz yapmıyorsanız, paranız olsa bile dışarıdan temin edemezsiniz. Tıpkı savunma sanayisinde yaşadığımız gibi. Fırat Kalkanı Harekatı sırasında gördük, bomba bile vermediler, uçaklarımızın mühimmatı tükendi. Bu nedenle kendi üretimimizi yapmak zorundayız ve şu anda da yapıyoruz

ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde parayla bile aşı ve ilaç bulmanın ne kadar zor olduğuna dikkat çeken Destici, "Kendi kendinize yetebilecek kadar üretim yapmak en azından bir zorunluluktur" diye ekledi.

"TARIM, HAYVANCILIK, GIDA ÜRETİCİLERİ DAHA ÇOK DESTEKLENMELİ"

Destici, üçüncü önemli unsurun ise gıda olduğuna dikkati çekerek,

Pandemide gördük, bir anda buğday fiyatları fırladı, paran olsa bile temin edemiyorsun. Çünkü her ülke önce kendisini ve vatandaşını düşünüyor. Bunun için biz tarımı, hayvancılığı, gıda üreticilerini sonuna kadar desteklemeliyiz.

ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin arttığının da bir gerçek olduğunu vurgulayan Destici, bu desteklerin daha da artırılması gerektiğini dile getirdi.

Destici, çiftçinin ve üretim yapanların kullandığı mazottan özel tüketim vergisi alınmaması, tarıma ve hayvancılığa yapılan desteklerin artırılması gerektiğini söyledi.

"ALMANYA'NIN YAPTIĞI GİBİ BİZ DE DIŞARIDAN İŞÇİ GETİRMELİYİZ"

Çiftçinin ve üretenin desteklenmesi gerektiğini belirten Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: