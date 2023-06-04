Nureddin Nebati: Türkiye Cumhuriyeti'nin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Nureddin Nebati, kutlama mesajı paylaştı.

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14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem için kolları sıvadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı ülke liderlerinin de katıldığı görkemli törende yeni dönem için önemli mesajlar verdi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Çankaya Köşkü'ne geçerek 5 yıllık yeni dönemde kabinesinde görev verdiği isimleri açıkladı.

Nureddin Nebati: Türkiye Cumhuriyeti'nin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin açıklanan yeni kabinesinin millete hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Nebati, "Görevim süresince gururla birlikte çalıştığım tüm mevkidaşlarıma teşekkürlerimi iletiyor, yeni kabinemize başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.