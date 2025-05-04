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Haber Merkezi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"SALDIRGAN, HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sayın Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir.

ÖNDER'İN CENAZE TÖRENİNDE ÖGZÜR ÖZEL'E SALDIRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in anma törenine katılmak için İstanbul Kültür Merkezi'ne (AKM) geldi. Törenin ardından binadan çıkan Özel, kendisini beklenmedik bir saldırının ortasında buldu.

Korumalarıyla birlikte aracına doğru ilerleyen Özgür Özel, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Kalabalıktan faydalanan saldırgan, Özel’in kafasına sert bir yumruk attı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

BAŞINA ALDIĞI DARBE İLE YERE YIĞILDI

Özel, kafasına aldığı darbeyle başını tutarak yere doğru eğilirken, çevresindeki korumalar hemen müdahale ederek güvenlik çemberi oluşturdu.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırının ardından, saldırgan olay yerinden kaçamadan korumalar tarafından yakalandı ve kısa sürede güvenlik güçlerine teslim edildi.