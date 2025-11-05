Özgür Özel'in belediye başkanlarını ADD'ye emir eri yaptığı video gündemde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, sık sık kamu kaynaklarını usulsüz kullanmakla suçladığı vakıflar hakkındaki iddiaları, partisinin belediyelerine yönelik ortaya çıkan talimat videosu sonrasında yeni bir tartışma yarattı.

Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamalarda bazı vakıfları “yandaşlık” ve “usulsüz kaynak aktarımı”yla itham etmişti.

"CHP'Lİ BELEDİYELERE TALİMAT" VİDEOSU

Özel’in sözlerinin ardından, 1 Haziran 2024’te Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın videosu sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Videoda, Özel’in CHP’li belediye başkanlarına yönelik talimatları dikkat çekti.

"HEPSİ SİZİN EMRİNİZDEDİR"

Görüntülerde Özel’in, "Hepsi sizin emirlerinizdedir" şeklindeki ifadesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu sözler, Özel’in daha önce vakıflara yönelttiği "kamu kaynaklarını belirli kurumlara aktarma" eleştirilerini kendi tutumuyla çelişir hale getirdiği yorumlarına neden oldu: