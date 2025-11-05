Özgür Özel'in belediye başkanlarını ADD'ye emir eri yaptığı video gündemde

- Özgür Özel'in, bazı vakıfları usulsüz kaynak aktarımıyla eleştirirken CHP'li belediye başkanlarından ADD'nin emir eri olmalarını istemesi tartışma yarattı.
- Bu durum, Özel'in eleştirileriyle kendi tutumu arasında çelişki olduğu şeklinde yorumlandı.
- Video, sosyal medyada yayılınca kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, sık sık kamu kaynaklarını usulsüz kullanmakla suçladığı vakıflar hakkındaki iddiaları, partisinin belediyelerine yönelik ortaya çıkan talimat videosu sonrasında yeni bir tartışma yarattı.
Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamalarda bazı vakıfları “yandaşlık” ve “usulsüz kaynak aktarımı”yla itham etmişti.
"CHP'Lİ BELEDİYELERE TALİMAT" VİDEOSU
Özel’in sözlerinin ardından, 1 Haziran 2024’te Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın videosu sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Videoda, Özel’in CHP’li belediye başkanlarına yönelik talimatları dikkat çekti.
"HEPSİ SİZİN EMRİNİZDEDİR"
Görüntülerde Özel’in, "Hepsi sizin emirlerinizdedir" şeklindeki ifadesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu sözler, Özel’in daha önce vakıflara yönelttiği "kamu kaynaklarını belirli kurumlara aktarma" eleştirilerini kendi tutumuyla çelişir hale getirdiği yorumlarına neden oldu:
Bir kez daha söylüyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bütün üyelerine başkanlarımız Türkiye'nin dört bir yerindeki Atatürkçü Düşünce Dernekleri de başkanlarımıza emanettir.
Bu bina sevgili Mansur Yavaş'ın gayretleriyle, iradesiyle bu hizmeti yapmak için tahsis edildi. Bu çok önemli bir yaklaşımdır.
Bütün belediye başkanlarımız; Atatürkçü, laik, çağdaş herkese sahip çıkmak, Atatürkçülüğü savunan, anlatan, Atatürkçüleri örgütleyen sizlere hizmet etmek durumundadır.
İlçenizde, ilinizde Atatürkçü Düşünce Derneği'nin nasıl bir ihtiyacı varsa başvuracağınız ilk yer en yakındaki Cumhuriyet Halk Partili belediyemizdir. Hepsi sizin emirlerinizdedir.