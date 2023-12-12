Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçen hafta yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, yerel seçimler için şehir ya da aday görüşmediklerini, kendisi affetmesi halinde Tanju Özcan'ı partiye davet edeceğini söyledi.

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ensonhaber.com

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı yaptığı dönemde kendisini eleştirdiği için partiden ihraç edilmişti.

Genel seçimlerinin ardından Kasım ayında CHP'de yapılan kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel yaptığı açıklamada partiden ayrılanlara geri dönün çağrısında bulunmuştu.



TV100'de Candaş Tolga Işık'ın konuk olduğu programda, Tanju Özcan'ın partiye dönmesi için selefi Kemal Kılıçdaroğlu'na danışacağını açıklayan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Ne şehir ne de aday konuşmadık"

Kılıçdaroğlu ile son görüşmemizde ne şehir ne de aday ismi geçmedi. Filistin üzerine uzunca konuştuk. Genel başkan batının bu konuya yaklaşımı üzerinde bilgi verdi. Aktif siyasetten uzak kalmaya çalıştığını, farklı şeyler okumaya çalıştığını söyledi. Kızı EYT'den emekli olmuş. Çok samimi bir sohbet oldu. CHP'nin eski genel başkanlarının hepsi bir hazine. Elbette danışırım.

"Tanju Özcan için Sayın Genel Başkan'ı aradım"

Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradım 'Sayın Genel Başkanım Tanju Özcan’la ilgili süreç bu, bana bildirilen de İl Başkanı ‘Biz Kemal Beyi ziyaret etmiştik affederiz demişti' dedi. Bu doğruysa bunu 100 yıl affı kapsamında değerlendireceğiz ama sizin gönlünüz kırılacaksa böyle bir şey yapmam’ dedim. Genel Başkan da 'Sorun yok ama sana tepki gösterenler olabilir, istersen bir temayül yoklaması yap elini güçlendir' dedi. Ben de siz affettiyseniz ben kendimle ilgili riski alırım dedim.

Katıldığı programlarda "Sayın Genel Başkan" dedi

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine dair açıklamalarda bulunan CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'in, katıldığı iki programda da selefinden "sayın genel başkan" diye söz etmesi dikkat çekti.

