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Haber Merkezi

CHP Gene Başkanı bir dizi açılış ve programa katılmak üzere memleketi Manisa'ya gitti.

Özel burada, Spil Çocuk Evi'nin açılışını yaptı.

Buradaki programda katılımcılara hitap eden Özel, konuşmasının son bölümünü ekonomik gelişmeler ve asgari ücret konusuna ayırdı.

MEMLEKETİNDEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPTI

Asgari ücret zammını yetersiz bulan Özel, temel yaşam malzemelerine yapılacak her zam ile asgari ücretin eriyeceğine dikkat çelti.

Ekonomik sorunlara dikkat çeken Özel daha önce birçok kez yaptığı erken seçim çağrısını bir kez daha yineledi.

"BU MAAŞLARLA GEÇİM OLMUYOR"

İk kez bu kadar coşkulu bir erken seçim çağrısı yapan Özel şöyle konuştu:

"Buradan sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Ne bu asgari ücret zammıyla, ne bu emekli maaşlarıyla ne de ürünlere verdiğiniz bu fiyatlarla geçim olmuyor.

"SANDIĞI KOYACAĞIZ, İKTİDAR OLACAĞIZ"

2025 yılında geçim yoksa seçim var.

Sayın Erdoğan, Manisa'dan, baba evimden, hemşehrilerimin yanından 2025 yılındaki büyük mücadeleyi başlatıyorum. Emeklinin, emekçinin, çiftçinin, esnafın ya hakkını alacağız ya da sandığı koyacağız iktidar olacağız.

"BABA OCAĞIMDAN MEYDAN OKUYORUM"

Sayın Erdoğan bu 2025 yılında elime aldığım ilk mikrofon, çıktığım ilk sahne. Ama doğduğum büyüdüğüm ilden, memleketimden, babamın ocağından anamın kucağından sana meydan okuyorum.

"YOLUMUZ AÇIK OLSUN"

Bu milleti sana ezdirmeyeceğim. Bu ülkenin yoksullarını sana ezdirmeyeceğim. Başlıyoruz! Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun."