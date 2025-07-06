Özgür Özel: Muhittin Böcek'in tutuklanması turizme zarar verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Özdağ’a dayanışma ziyareti için teşekkür etti.

"BÖCEK'İN TUTUKLANMASI, TÜRKİYE'YE ZARAR VERDİ"

Bir gazetecinin Böcek’in tutuklanması hakkındaki sorusuna yanıt veren Özel, “Böcek’in tutuklanması CHP’ye yönelik bir kötülüktür. İki kez üst üste CHP’nin kazandığı, hazmedilemeyen bir şehirde yapılan bu uygulama, hem CHP’ye hem de Türkiye’ye büyük bir zarar vermektedir” dedi.

Aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin durumlarının da takip edileceğini belirten Özel, şunları söyledi:

Suçsuz, günahsız insanların düşman hukuku çerçevesinde yargılandığını görüyoruz. İstanbul’da hiçbir delil bulunamazken, Antalya ve Manavgat’tan bir görüntü bulup bunu kullanıyorlar. AK Partililer tepki göstermezken, ben tepki gösterdim ve soruşturma başlattım. Ortada delil yoksa bu kumpastır ve açığa çıkmalıdır. Eğer delil varsa, hukuka olan saygımızı herkes görecek.

Özel, İstanbul’daki soruşturmanın 109. gününde olduğunu, somut bir kanıt beklediklerini söyledi ve “Arkadaşlarımız için üzgünüz, ancak mesele düşman hukukudur. CHP iktidarına karşı bir darbe girişimi var ve biz esirleri geri alacağız” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise görüşmede “düşman-ceza hukuku uygulamalarına” karşı durduklarını ve Anayasa’nın 10. maddesinin yeniden yürürlüğe girmesi talebini dile getirdiklerini açıkladı.

ÖZDAĞ'A SARAÇHANE SORUSU

Bir gazetecinin, CHP’nin Saraçhane’de düzenlediği İstanbul mitinginde Zafer Partisi’nin katılmaması yönündeki talebin görüşülüp görüşülmediğine dair sorusuna Özdağ, “Bu konu görüşmede yer almadı. Ancak provokasyon ihtimali üzerine parti teşkilatlarından katılımın olmaması yönünde yazılı talepte bulundum. Bu uyarı işe yaradı, provokasyon girişimi büyümeden sönümlendi” diye yanıt verdi.