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Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un oğlunun nikah şahitliğini yaptı.