Özgür Özel’den ‘olağanüstü kurultay’ açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Eylül’de yapılması kararlaştırılan olağanüstü kurultayla ilgili "Bu tamamen teknik ve hukuki bir hamle" yorumunu yaptı.

Yayınlama Tarihi: 06.09.2025 15:21 Güncelleme:

Ana muhalefet partisi CHP'de şaibeli kurultay davası devam ederken, yönetim ve bazı partililer arasındaki ayrılık daha da belirginleşti.

Kayyum endişesi nedeniyle böyle bir karar alındığı söylemlerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi.

Özgür Özel, 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultay kararına ilişkin konuştu.

Özel, alınan kararın “siyasi değil, teknik ve hukuki bir tedbir” olduğunu belirterek, Yüksek Seçim Kurulu ve mahkeme kararlarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

"KAYYUM ATANSA 6 GÜN DURUR"

Özel, “Hiç tahmin etmiyorum ama 15’inde partinin Genel Başkanlığı’na kayyum atansa, o kayyum en fazla 6 gün görevde kalır. Çünkü bu süreç Genel Başkan’ın durdurabileceği bir süreç değil. 6 gün sonra parti yeniden seçilmiş Genel Başkanını seçer” dedi.

"DELEGELER İRADESİNİ YENİLEDİ"

CHP lideri, delegelerin noter aracılığıyla imza vererek kurultay talebinde bulunduğunu belirtti. Özel, “İstanbul delegeleri dışında, 1000’in biraz üzerindeki delegenin tamamı imza verdi. Bu nedenle Genel Başkan istemese de olağanüstü kurultay yapılmak zorunda” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İLK KONGRESİ TARTIŞMASI

İstanbul İl Kongresi’nin iptaliyle ilgili süreci de değerlendiren Özel, “Yetkisiz bir mahkeme kongremizi iptal etti. Ancak delegelerimizin büyük çoğunluğu kongrenin yenilenmesi yönünde irade gösterdi. YSK’nın kararıyla ilçe ve il kongreleri yapılacak, bu tartışmalar da sona erecek” diye konuştu.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 21 EYLÜL'DE

Özel, kararın ardından resmi ilanların yayımlandığını hatırlatarak, “Artık teknik ve hukuki tüm süreçler tamam. 21 Eylül’de tüm delegelerimizle bir araya gelerek olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

