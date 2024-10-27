Özgür Özel'den Ümit Özdağ'a: Siyasi yankesici

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Ankara gündemi tüm sıcaklığını koruyor.

Esen barış rüzgarlarının yanında tartışmalar da alevleniyor.

Bu kapsamda Sözcü'den İpek Özbey'e konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, grup toplantısında 'Kürtlere devlet vaat ediyorum' sözleri ve üzerinden yaşanan polemiklere cevap verdi.

Sözlerinin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından çarpıtıldığını belirten Özel, sert konuştu.

"ÇARPITMA VE SİYASİ YANKESİCİLİK"

Yaşananları 'siyasi yankesicilik' olarak tanımlayan Özel şu ifadeleri kullandı:

"Orada bile isteye bir çarpıtma ve bir siyasi yankesicilik girişimiyle karşı karşıyayız. O da şu. Aynı cümle içinde peş peşe söylüyorum. Devlet Bey güya el artırıyormuş Abdullah Öcalan'ı çıkartmakla. 'Bakın Devlet Bey ben de el artırıyorum' deyip, dikkatleri çekip aynı cümlenin devamında 'Onlara demokrasi vaat ediyorum.

Bu devletin Osmaniyeli Devlet Bahçeli, Manisalı Özgür Özel, Rizeli Tayyip Bey gibi sahibi, bu devlette eşit vatandaşlar olmalarını ve bu devlete ait hissedip sahip çıkmalarını vaat ediyorum' dedim.

İlk cümlesini alıp, 'Özgür Özel Kürtlere devlet vaat ediyor, toprak verecek' demek bağlamından koparma falan değil. Bu doğrudan kötü niyet ve CHP'ye karşı siyasi yankesicilik.

"BUNU ÜMİT ÖZDAĞ YAPIYOR"

Bunu isimle de söyleyebilirim. Bizzat Zafer Partisi Ümit Özdağ yapıyor. Bu bir tenezzül meselesi. Şimdi bir laf ederim. O lafın arkasında dururum. O da onu eleştirir. Bu siyasetin içinde var.

Ama böyle bir cümlenin ilk cümlesini her yerde söyleyip, Özgür Özel 'Kürtlere devlet kuracağız' diyor. Ülkeyi böldürmek istiyor, toprak vaat ediyor derseniz, bu kötü niyet ve siyasi yankesicilik. Bunu Müsavat Bey biraz daha dengeli olarak yaptı ve bir yerde bıraktı.

Herhalde grup toplantısından önce bunu söyledi. Sonra uyardılar. Tekrar etmedi Müsavat Bey. Ama İYİ Parti'den bazı kişiler yapıyor. Bu da siyasi yankesicilik. Yani ben hiçbir partiyi küçümsemem. Hiçbir partinin potansiyelini de küçümsemem. Ama bir parti büyümek için siyaset yapacak, yankesicilik yapmayacak.