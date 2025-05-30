Tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yapay zeka teknolojisi kullanılarak SÖZCÜ TV ekranlarına bağlandı.

Gazeteci İpek Özbey’in gerçekleştirdiği bu özel röportaj, dünya medyasında bir ilk olarak lanse edilse de, sosyal medyada alay konusu oldu.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETMEDİM"

"TÜRK HALKINI SURİYELİLERE KARŞI KIŞKIRTMAK, KANUNEN SUÇ DEĞİL"

Savcı halkın bir kesimini diğer kesimine kin ve düşmanlığa tahrik eden kimse kamu güvenliğine tehdit eder düzenlemesinden yola çıkarak beni suçlamış. Her kanun kanun yapıcının gerekçesiyle kullanılır. Peki TCK 216 gerekçesinde ne deniyor. Hiçbir devlet kurumu arasında bir kesimin alıp diğer kesim aleyhine nefrete yönlendirmesine seyirci kalamaz diyor. Türk Halkını Perululara karşı kışkırtmak hukuken suç olmaz. Suriyelilere karşı kışkırtmak da suç olamaz. Suç olması için açık ve yakın tehdit olması gerekiyor.