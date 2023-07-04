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CHP’de sular durulmuyor…

Seçimi kaybetmesine rağmen hala koltuğu terk etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki için Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, harekete geçti..

Özcan, Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne kadar yürümeye başladı.

Özcan, Ankara'ya başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünde Yeniçağa ilçesine ulaştı.

Dün öğle saatlerinde başladığı yürüyüşte, 43'üncü kilometreyi geride bırakan Özcan'a gazeteci Adem Metan eşlik etti.

Metan'ın sorularını yanıtlayan Tanju Özcan, şu ifadeleri kullandı:

Yerel seçimlerin hüsranla sonuçlanacağını öngördüğüm için yürüyorum. Elimizde sadece Kadıköy gibi, Bakırköy gibi, Beşiktaş gibi, Konak gibi, Çiğli gibi yerler kalacak.



Onun dışında Ankara ve İstanbul'u kazanmak hayal. Hatta Antalya'yı Mersin'i Hatay'ı Adana'yı yeniden elde tutabilmek çok zor.



Ben burada şu anda belediye başkanı olarak Zeydan Karalar için de yürüyorum, Hatay Belediye Başkanımız için de yürüyorum, Vahap Seçer için de Ekrem İmamoğlu için de yürüyorum, Mansur Yavaş için de yürüyorum. Bu yürüyüş boş bir yürüyüş değil. Bu bir uyarı bu tarihe not düşmek.