Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'ndan ortak açıklama Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaptıkları görüşme sonrası, yerel seçimlerde işbirliği içinde olacaklarını, diğer partilerle de temaslarının süreceğini açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaptıkları ortak basın toplantısıyla iki partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak grup kuracağını duyurdular. Bu kararla birlikte, TBMM'deki siyasi parti grup sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Gelecek Partisinden yapılan açıklamaya göre, iki genel başkanın görüşmesinde, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri ve yeni yasama dönemine ilişkin konular ele alındı.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde 28 Temmuz 2023 tarihli görüşmede mutabık kalınan ilkeler ve gündemler sonrasında çalışmalarına başlayan ekiplerin hazırladığı yerel seçim çalışma dosyalarının, genel başkanlar tarafından değerlendirildiği ve tam mutabakatla çalışmalara devam edileceği bildirildi.

İki partinin yeni dönemde meclis gündemine getireceği konu başlıklarıyla ilgili hazırlanan çalışmaların detayları da Karamollaoğlu ve Davutoğlu tarafından değerlendirildi.

"Diğer partilerle de dirsek temasını ihmal etmeyeceğiz"

Karamollaoğlu, yerel seçimlerde işbirliğine gidileceğini ancak diğer siyasi partilerle de dirsek temasının devam edeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Yerel seçimlerde de bizim başarılı bir çalışma yapmayı arzu ettiğimiz biliniyor. Her birimiz yerel seçimlere prensip olarak her yerde girebilmek için bir çaba içerisindeyiz ama burada esas olan verimliliktir, iyi netice almaktır. Bundan dolayı da kendi aramızda bir işbirliği olacağı gibi diğer siyasilerle de dirsek temasını ihmal etmeyeceğiz. Bütün mesele yerel seçimlerde başarılı olmak, iyi netice almak, mümkün olduğu kadar fazla sayıda belediyeyi kazanmak hiç olmazsa Meclis üyeliklerinde ve il genel meclislerinde daha etkili bir pozisyon kazanabilmek. Bu konuda daha teşkilatlarımız seçimden önce bir iki ay içinde ciddi bir çalışmanın içine girecekler. Temaslarımız sıklaşacak ve verimli bir çalışmayı ümit ediyoruz ki gerçekleştireceğiz.

“Muhalefet özeleştiride eksik kaldı, çok ciddi iç tartışmalar yaşamaya başladı”

Davutoğlu ise şu açıklamalarda bulundu:

Muhalefet seçmeni de mutsuz çünkü kaybedilen bir seçim sonrasında muhalefet partileri bir özelleştiriyle hem bu seçimleri değerlendirmek hem de arkasından bir ufuk çizmesi gerekirken, hem neyin eksik yapıldığı konusunda özeleştiride eksik kalındı, hem de çok ciddi iç tartışmalar yaşanmaya başladı.

"Hâlâ muhalefet arasında tartışmaların sürüyor olması, halkın ümitlerini kırıyor"

Partilerin seçim muhasebesi yapmasının normal olduğunu vurgulayan Davutoğlu,

Ama milletin umudunu kıracak şekilde hâlâ muhalefet partileri arasında tartışmaların yürüyor olması da halkın ümitlerini kırıyor. Siyasette bir parçalanma yaşanıyor, yeni partiler ve ana damarların bölünmesi süreci yaşanıyor. Böyle bir parçalanma tam da iktidarın istediği bir şey çünkü bugünkü otoriter iktidar muhalefeti bölerek yönetme konusunda bir maharet kazandı.

diye konuştu.

3 maddede "neden ortak grup kuruyoruz" açıklaması

Karamollaoğlu ve Davutoğlu, ortak grup kurmaya karar vermelerinin nedenlerini şu şekilde açıkladılar:

Seçimlerde beklenilen sonucun elde edilememesi

Meclis'te grup oluşturacak kadar vekil sahibi olmak

Ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik krizi çözmek için ortak bir mücadele vermek

Karamollaoğlu, ortak grup kurmanın Türkiye için bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Grup olmadan yapılacak çalışmalar çok ama çok zayıf kalıyor" dedi. Davutoğlu ise, "Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zor dönemde, ortak bir mücadele vermek için bir araya gelmekten başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

Ortak grupta Saadet Partisi'nin 62, Gelecek Partisi'nin ise 42 milletvekili yer alacak. Grup başkanvekilliği görevini ise Saadet Partisi milletvekili Bülent Kaya yürütecek.