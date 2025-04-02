Türkiye'den İsrail'e: Bölgedeki gerilimi tırmandırmayın

AA & Ensonhaber

Filistin’de genç, yaşlı, kadın, erkek demeden sivilleri hedef almaya devam eden İsrail, saldırılarını yalnızca can kayıplarıyla sınırlı tutmuyor; kutsal değerlere yönelik provokasyonlarına da hız kesmeden devam ediyor.

Gazze ile sağlanan ateşkese başından beri karşı çıkan ve savaş çağrılarıyla gündeme gelen İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, yeni bir skandala imza attı.

BEN GVİR VE AŞIRI SAĞCI GRUPLAR, MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN DÜZENLEDİ

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, Ben-Gvir, beraberindeki aşırılık yanlısı İsraillilerle birlikte, İsrail polisinin yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Mescid-i Aksa’ya girdi.

MESCİD-İ AKSA AVLUSUNDA YAHUDİ AYİNİ

Meğaribe Kapısı’ndan gruplar halinde giriş yapan İsrailliler, kutsal mekânın avlusunda Talmut ayini düzenledi. Ben-Gvir’in ofisi de baskını doğrularken, olayın detaylarına dair açıklama yapmadı.

TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E: "BU TEHLİKELİ BİR PROVOKASYONDUR"

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya düzenlediği provokatif baskına Türkiye’den sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İsrail hükümetinin bir üyesinin bugün Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği baskını şiddetle kınıyoruz. Netanyahu’nun suç ortaklarının bu pervasız eylemi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmaya yönelik tehlikeli bir adımdır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri operasyonlarını genişletme planı ve Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini sürdürme kararının, Tel Aviv yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan ve barış ihtimalini tamamen göz ardı eden tutumunun bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Türkiye, uluslararası toplumu İsrail’in işgal yoluyla topraklarını genişletmesine karşı net bir tavır almaya çağırarak, kutsal mekânların dokunulmazlığının korunması ve benzer provokasyonların önlenmesi için kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti.