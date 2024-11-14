Yunanistan, İsrail ile büyük bir hava savunma projesi üzerinde konuşuyor

AA & Ensonhaber
Yunanistan’ın, İsrail ile çok katmanlı bir hava savunma sistemi geliştirmek için müzakere yürüttüğü öne sürüldü.
Bu açıklamalar, Yunanistan Savunma Bakanı'nın "Türkiye bizden 9-10 kat güçlü" sözlerinin ardından geldi.
İsimleri açıklanmayan Yunan ve İsrailli yetkililere dayandırılan haberlere göre, bu savunma sisteminin maliyetinin yaklaşık 2 milyar euroyu bulması bekleniyor.
DENDIAS: "İSRAİL İLE TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR"
Basına yansıyan bilgilere göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın kapalı bir oturumda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Hedefimiz, çok katmanlı bir uçaksavar ve anti-drone savunma sistemi kurmak. Bu doğrultuda İsrail ile temaslarımız sürüyor.
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