Prebiyotik nedir

Prebiyotikler, bakteri ve maya da dahil olmak üzere bağırsakta yaşayan küçük mikroorganizmalar olan probiyotikler için gıda görevi görürler.

Yani bağırsaktaki yararlı bakterileri ve diğer organizmaları destekleyebilir.

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ DÜZENLER

Yeterli miktarda alım ile bağırsak sağlığını olumlu yönde etkilerler.

Bağırsak florasını olumlu yönde etkileyerek, bağırsak hareketlerini düzenlemekte, kalsiyum, magnezyum gibi minerallerin emilimini ve vücutta kullanım etkinliği artırma görevini üstlenir.

ÇOCUK GELİŞİMİNDE OLDUKÇA ETKİLİ

En önemli görevi ise sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlamaktır.

Ayrıca çocuk gelişiminde de etkilidirler.

PREBİYOTİK İÇEREN GIDALAR NELERDİR?

Prebiyotikler genellikle lif bakımından zengin olan gıdalarda bulunur...

İşte o gıdalardan birkaçı:



Soğan, sarımsak, keten tohumu, karahindiba yeşillikleri, kuşkonmaz, pırasa, elma, muz, yulaf, arpa, kereviz, enginar, çavdar...