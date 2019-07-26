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Prematüre bebek Niyazi, 1 kilo 900 grama çıktı

Sivas'ta, 6 aylıkken 670 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebek, yapılan tedaviyle hayata tutundu. 120 gündür tedavisi devam eden bebeğin, 1 kilo 900 grama ulaştığı belirtildi.

DHA | 26.07.2019 - 14:45..
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Sivas'ta oturan Sevgi Demir Kaya (29), üç yıl önce markette çalışan Mevlüt Kaya ile evlendi. 3 yılın ardından hamile kalan Kaya, kontrole gittiğinde erken doğum riski bulunduğunu öğrendi.

670 GRAM DOĞDU

Kaya, hamileliğinin 5'inci ayında rahatsızlanınca Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Sevgi Demir Kaya'nın 13 Temmuz'da doğması gereken erkek bebeği 30 Mart'ta sezaryenle alındı. 670 gram doğan ve parmak bebek olarak dünyaya gelen Niyazi Miraç, hastanenin Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Prematüre bebek Niyazi, 1 kilo 900 grama çıktı

120 GÜNDE 1 KİLO 900 GRAMA ULAŞTI

Yaşaması mucize olarak görünen ve annesinin sütüyle beslenen, doktorlar ile hemşirelerin yakından ilgilendiği Niyazi Miraç bebek hayata tutundu. Niyazi Miraç bebek, 120 günde 1 kilo 900 gram ağırlığına ulaştı. Anne Sevgi Demir Kaya da kuvöz de hayata tutunan bebeğinin yanından hiç ayrılmıyor.

Prematüre bebek Niyazi, 1 kilo 900 grama çıktı

"DOKUNMAKTAN KORKUYORDUM"

Anne Sevgi Demir Kaya, 120 günlük süreci ve öncesini anlatarak, "Herkes onu yaşatmaya çalıştı. Ben de moral olarak çok kötüydüm. Beni teselli ettiler. Bebeğin hissedebileceğini söylediler. Ama onu incitmekten, dokunmaktan çok korkuyordum, onun için de beni hazırladılar. Ufak bakımlarla beni cesaretlendirdiler. Şu an çok mutluyum. Onun kokusunu, kalp atışını hissediyorum. Çok farklı bir duygu. Ben ondan güç alıyorum, o benden güç alıyor. 120 gündür doktorlar ve hemşirelerin sayesinde başardık. İnşallah evimize de gideriz." dedi.

Prematüre bebek Niyazi, 1 kilo 900 grama çıktı

"ÇOK SAVAŞÇI BİR BEBEKTİ"

Yenidoğan Bakım Ünitesi Sorumlusu Uzman Doktor Gaffari Tunç, bebeğin 24 haftalık doğduğunu ifade ederek, "Çok savaşçı bir bebekti. Gerçekten verdiğimiz tedavilere yanıt veriyordu. 670 gram doğmuşken, 1 kilo 900 grama kadar çıkardık. Şu anda 10 gündür doğmuş bir bebek olarak kabul ediyoruz. Annesi her 3 saatte bir gelip, görüyor. Emzirmeye çalışıyor. Biz de desteklerini veriyoruz. İnşallah bebeğimizi sağlıklı bir şekilde taburcu ederiz." diye konuştu.

Prematüre bebek Niyazi, 1 kilo 900 grama çıktı

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