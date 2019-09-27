PUBG Mobile, 1 milyar dolarlık gelire ulaştı

PUBG kısaltmasıyla bilinen PlayerUnknown’s Battlegrounds, yayınladığı günden bu yana oyuncu sayısını giderek artırdı ve dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri haline geldi. Özellikle mobil sürümünün de yayınlanmasıyla mobil oyuncuları da kendine çeken battle royale oyunu, iOS ve Android platformlarında, geliri 1 milyar doları aşan ilk battle royale oyunu oldu.

EN BÜYÜK YARDIM ÇİN'DEN

PUBG yayıncısı Tencent, Çin'in kumar ve şiddet konusundaki katı yasaları nedeniyle, ülkedeki PUBG oyununu durdurma kararı almıştı. Şirket, daha sonra oyunun, kan ve şiddet içermeyen başka bir sürümü olan Game for Peace sürümünü yayınlamıştı. Oyunun Çin'e özel olan bu sürümü, PUBG'nin 1 milyar dolar gelir elde etmesinde önemli bir rol oynadı.

2018 yılının Ağustos ayında, 25 milyon dolarlık gelir elde eden Game for Peace, geçtiğimiz ağustos ayında 160 milyon dolarlık gelire ulaştı.





Mobil platformlarda bulunan diğer battle royale oyunlarına baktığımızda;

Knives Out'un, 820 milyon dolarlık gelirle ikinci sırada olduğunu söyleyebiliriz. Fortnite ise, 752 milyon dolarlık gelirle, kendine üçüncü sırada yer buluyor.

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