Qualcomm, 5G modemini orta seviye telefonlara da getirecek

Son aylarda 5G ile ilgili haberleri sık sık okumaya başladık. Samsung ve Huawei gibi önde gelen akıllı telefon üreticileri, şimdiden 5G destekli akıllı telefonlar piyasaya sürse de birçok ülke henüz bu teknolojiye hazır değil. Apple ise bu yıl tanıtılacak iPhone modellerinde 5G teknolojisini kullanmasa da gelecek yıl, 5G destekli iPhone'lar kullanıcılarla buluşacak.

Şu anda piyasada bulunan 5G destekli akıllı telefonlar, Snapdragon 855 işlemci ile birlikte Qualcomm'un x50 5G modemini kullanıyor. Qualcomm, gelecek yıl bu modemi orta seviye işlemcilerinde de kullanacağını açıkladı.

QUALCOMM DİĞER İŞLEMCİLERİNE DE 5G DESTEĞİ GETİRECEK

Qualcomm, 5G bağlantısını gelecek yıldan itibaren Snapdragon 6xx ve Snapdragon 7xx serisi işlemcilerine de yerleştirecek. Böylece Qualcomm'un bu işlemcilerini kullanan orta seviye akıllı telefonlar da 5G desteğine kavuşmuş olacak.

5G AKILLI TELEFONLAR UCUZLAYACAK

Her ne kadar OnePlus 7 Pro ve Samsung Galaxy Note 10 gibi amiral gemisi modellerinde 5G desteği olsa da bu telefonlar, oldukça yüksek fiyatlara satılıyor. Qualcomm ise daha ucuz işlemcilerine 5G desteği getirerek, gelecek yıl piyasaya çıkacak orta seviye 5G telefonlarının daha uygun fiyata satılmasını sağlayacak.

Qualcomm'dan yapılan açıklamaya göre 5G destekli Snapdragon 7xx işlemcisini; LG, Oppo ve HMD Global (Nokia) olmak üzere toplamda 12 üretici kullanacak. Şirket, bu üreticilerin 2019'un sonlarına doğru yeni işlemciye sahip modellerini piyasaya sürmesini bekliyor. 5G destekli Snapdragon 6xx işlemcilerini kullanacak akıllı telefonların ise gelecek yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor.

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