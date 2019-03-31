Rahmi Koç oyunu kullandı

Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimleri için sabahın erken saatlerinde sandık başına gitmeye başladı. İş adamı Rahmi Koç da, Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Üsküdar'da bulunan Kandilli İlkokulu'nda kullandı.

RAHMİ KOÇ OYUNU ÜSKÜDAR'DA KULLANDI

Ünlü isimler oyunu kullanmak için ikamet ettikleri okullara gitmeye devam ediyor. Rahmi Koç, oyunu kullanmak üzere gittiği Kandilli İlkokulu'ndaki sandık görevlileri ile de fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.

SANDIK GÖREVLİLERİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

2233 numaralı sandıkta oyunu kullana Koç, sandık görevlileri ile de hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.