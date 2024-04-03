Bu alametler o günün Kadir gecesi olduğuna işaret! İşte Kadir gecesi görülen o alametler 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı şerif, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini barındırır. Hicri takvimde her ne kadar Kadir Gecesinin tarihi belirli gözükse de, Hz. Peygamber son on günden birinde aranmasını tavsiye ediyor ve Kadir gecesinin bir çok alameti var. Peki bir gecenin Kadir gecesi olduğunu anlamamızı sağlayacak alametler nelerdir?

ensonhaber.com

Kadir gecesinin, Ramazan ayının son günlerinde ve tekli gecelerden birisinde bulunduğu bize Hz. Peygamber'in hadisleriyle ulaşmıştır. Ancak hangi gece olduğu bazı hikmetlere binaen gizlenmiştir.

Türkiye'de Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilmekte. Bu sene Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek.

Ramazanın son on gününde itikaf yapılması, sırf Kadir gecesinin tam olarak belli olmadığı için tavsiye edilmiştir. Mümin 10 günü güzel değerlendirsin ki, Kadir gecesi ise kaçırmasın diye.

Kadir gecesi alametleri de bizlere hadislerle ulaşmıştır. İşte Allah'ın tüm insanlığa yolladığı Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin alametleri.

Kadir Gecesinin alametleri

Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. [Taberani]

Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır. [Taberani]

Yıldız kayması olmaz. [Sahîhu’l-Camii’s-Sağîr, 5472.]

Kadir gecesinde neler oldu?

Kur'ân-ı Kerîm, Allah Teâlâ'dan Hz. Peygamber'e Cebrâil aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, mânasının kolaylıkla anlaşılması, zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması, inançların ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi vb. sebeplerle, o bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık 23 senede, bölümler halinde indirilmiştir. Yüce Allah Kur'an'ın bir defada toptan indirilmeyişinin sebebini şöyle açıklamaktadır:

"İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler.

Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk" (el-Furkan 25/32).

Kadir gecesi neden önemli?

Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir.

"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle herbir iş için veya herbir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." (Kadir: 97/1-5)

Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." (Duhan: 44/3)

Kadir gecesi okunacak dua

Peygamber Efendimiz(s.a.v) “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede

“Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.