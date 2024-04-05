Bu duayı okuyan Kadir Gecesini ihya etmiş oluyor! Kadir gecesi duası ve anlamı 11 Ayın sultanı Ramazan-ı Şerifin gözbebeği olan Kadir gecesi, bu akşam idrak edilecek. Peki Kadir gecesinde okunması en faziletli olan dua ve zikir nedir? İşte doğru kaynaklardan Kadir gecesi duası...

Özel İçerik

Kuran-ı Kerim'de 'Bin Aydan daha hayırlı' olarak bahsedilen Kadir Gecesi için saatler kaldı. Ramazan ayının en önemli gecesi olan ve bin aydan daha hayırlı gece olarak bilinen Kadir Gecesi 5 Nisan Cuma günü akşamı ve idrak edilecek.

İslam inancına göre Kadir Gecesi, Kur'an'ın indirildiği gece olarak bilinir ve Yüce Allah'ın Kuran-ı Kerim'de bu geceyi anlattığı, övdüğü Kadir Suresinin meali şöyledir:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

4. O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

"Müslüman vatandaşlar, Kadir suresi, Kadir Gecesi duası kısa, uzun, Arapça, Türkçe seçenekleriyle birlikte araştırılıyor. İşte Diyanet'ten Kadir Gecesi duası...

Kadir gecesinde okunacak dua

Kadir gecesinde yapılacak en mühim ibâdetlerden biri duâdır. Hz. Peygamber'in eşi Hz. Âişe (r.a.), Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e:

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş,

Peygamber(s.a.v.) Efendimiz de şöyle dua etmesini tavsiye etmişlerdir:

Okunuşu: "Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa'fu annî"

Anlamı: “Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!...” (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)