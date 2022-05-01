Hz. Peygamber (s.a.v) Bayramı nasıl geçirirdi?

Ahlakı Kur’an olan, Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz SAV’in, yaşantısı boyunca her hareketi bizlere en güzel örnektir. Peki Hz.Peygamber mübarek bayram günlerini nasıl geçirirdi?

Peygamberimiz Medine'ye yerleştiklerinde Medinelilerin senede iki bayramları vardı. Hz. Muhammed, onlara, 'Allah size iki bayram günlerine bedel daha hayırlı olan iki bayram ihsan etmiştir.' dedi. İşte ihsan edilen bu iki bayram, Ramazan Bayramı ile, Kurban Bayramıydı.

Hicretin 2. Yılında Ramazan orucunun farz kılınmasının ardından bu ayı oruçla geçiren müminler sonraki ayın (şevval) ilk üç gününü bayram olarak kutlamaya başlamışlardır. Bu sebeple bayrama Ramazan veya bayramdan önce fitre (fıtır sadakası) verildiği için fıtır bayramı denilmiştir.

Hz. Peygamber’in Ramazan bayramlarında musallâya çıkmadan önce hurma yeme âdeti bir sünnet telakki edilmiş ve bu telakki bayramda tatlı ikramı geleneğini doğurmuştur.

Daha tâbiîn döneminde un, tereyağı ve bal veya hurma ezmesinden yapılan bazı tatlıları ikram etmeyi âdet haline getirenler vardı.

Türkiye'de ikram edilen şeker, tatlı sebebiyle Ramazan bayramına, şeker bayramı da denilmektedir. Ancak Hz. Peygamber'in uygun olmayan bazı isimleri değiştirmesi ve özellikle dini terim ve kavramların muhafazası konusunda hassasiyet göstermesi, bu şekilde bir adlandırmanın doğru olmayacağını göstermektedir.

Hz. Peygamber (s.a.v) Bayramı nasıl kutlardı?

Hz. Peygamber bayram gecesini ibadetle geçirirdi.

Bayram sabahı erkenden kalkardı.

Kişişel bakımını ihmal etmezdi.

Güzel koku sürünürdü.

Yeni ve temiz elbise giyerdi.

Namazdan çnce tatlı yerdi.

Yüzük takardı.

Camiye erken giderdi.

Camiye giderken Tekbir getirirdi.

Herkese selam verirdi.

Güler yüzlü olurdu.

Herkesle bayramlaşırdı.

Dargınları barıştırırdı.

Akrabalarını ziyaret ederdi.

Kabir ziyareti yapardı.

Hediye verirdi.

Yine bayramlara önceden hazırlanılması, bayram günlerinde temiz ve güzel elbiselerin giyilmesi, gusledilmesi, dişlerin fırçalanması, güzel kokular sürülmesi, güler yüzlü olunması, namazdan önce ramazan bayramında hurma vb. tatlı bir şey yenilmesi, namaza mümkünse yürüyerek gidilmesi ve dönüşte başka bir yolun kullanılması, çokça sadaka dağıtılması, fitrenin namazdan önce verilmesi, namaza giderken tekbir getirilmesi sünnettir.