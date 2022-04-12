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    İmsakiye 2022: 12 Nisan Salı teravih namazı saat kaçta? Tüm illerin teravih saatleri

    Teravih namazı için için camilerin yolunu tutacak olanlar, imsakiyeyi araştırıyor. Peki 12 Nisan Salı teravih namazı ne zaman, saat kaçta? İşte 2022 Ramazan imsakiyesi...
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 17:57
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    İmsakiye 2022: 12 Nisan Salı teravih namazı saat kaçta? Tüm illerin teravih saatleri

    İslam alemi için büyük bir önem arz eden ve on bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayında ilk hafta geride kaldı.

    30 günlük oruç ibadetini yerine getiren Müminler, iftar sofralarında buluşuyor.

    Ramazan ayında kılınan nafile bir namaz olan teravih namazı ise iftarın ardından eda ediliyor. Bu akşam da camilerin yolunu tutacak olan milyonlarca müslüman, yaşadığı ilin namaz saatlerini araştırıyor.

    Teravih namazı saatlerini öğrenmek isteyenler, 2022 Ramazan imsakiyesine göz atıyor.

    Peki bu gece teravih namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir teravih saati kaç? İşte 12 Nisan 2022 Salı illerin yatsı ezanı ve namaz saatleri...

    Teravih namazı saatleri

    • Adana: 20:35

    • Adıyaman: 20:25

    • Afyonkarahisar: 20:59

    • Ağrı: 20:11

    • Aksaray: 20:44

    • Amasya: 20:43

    • Ankara: 20:53

    • Antalya: 20:54

    • Ardahan: 20:17

    • Artvin: 20:20

    • Aydın: 21:07

    • Balıkesir: 21:12

    • Bartın: 21:00

    • Batman: 20:14

    • Bayburt: 20:24

    • Bilecik: 21:05

    • Bingöl: 20:19

    • Bitlis: 20:12

    • Bolu: 21:00

    • Burdur: 20:57

    • Bursa: 21:09

    • Çanakkale: 21:19

    • Çankırı: 20:52

    • Çorum: 20:46

    • Denizli: 21:02

    • Diyarbakır: 20:18

    • Düzce: 21:02

    • Edirne: 21:23

    • Elazığ: 20:24

    • Erzincan: 20:26

    • Erzurum: 20:19

    • Eskişehir: 21:02

    • Gaziantep: 20:27

    • Giresun: 20:33

    • Gümüşhane: 20:28

    • Hakkari 20:03

    • Hatay: 20:30

    • Iğdır: 20:08

    • Isparta: 20:56

    • İstanbul: 21:11

    • İzmir: 21:12

    • Kahramanmaraş: 20:30

    • Karabük: 20:57

    • Karaman: 20:44

    • Kars: 20:14

    • Kastamonu: 20:53

    • Kayseri: 20:39

    • Kırıkkale: 20:50

    • Kırklareli: 21:20

    • Kırşehir: 20:45

    • Kilis: 20:28

    • Kocaeli: 21:07

    • Konya: 20:49

    • Kütahya: 21:03

    • Malatya: 20:27

    • Manisa: 21:11

    • Mardin: 20:15

    • Mersin: 20:38

    • Muğla: 21:04

    • Muş: 20:15

    • Nevşehir: 20:42

    • Niğde: 20:40

    • Ordu: 20:36

    • Osmaniye: 20:32

    • Rize: 20:25

    • Sakarya: 21:05

    • Samsun: 20:43

    • Siirt: 20:11

    • Sinop: 20:50

    • Sivas: 20:36

    • Şanlıurfa: 20:22

    • Şırnak: 20:08

    • Tekirdağ: 21:17

    • Tokat: 20:39

    • Trabzon: 20:28

    • Tunceli: 20:24

    • Uşak: 21:03

    • Van: 20:07

    • Yalova: 21:09

    • Yozgat: 20:45

    • Zonguldak: 21:01

    İmsakiye 2022: 12 Nisan Salı teravih namazı saat kaçta? Tüm illerin teravih saatleri #1


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