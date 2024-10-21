Haber Merkezi

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç sağlayan Yenidoğan çetesi soruşturmasında kan donduran ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Türkiye’yi derinden sarsan sağlık skandalı hakkında ünlü isimler de ateş püskürüyor. Son olarak şarkıcı Zara, kendini tutamadı ve isyan etti.

"AKLIM ALMIYOR"