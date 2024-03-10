Teravih namazı nasıl kılınır, en az kaç rekat kılınmalı? Ramazan gecelerinin baş tacı olan teravih namazı, Hz. Peygamber(s.a.v)'in daima yerine getirdiği ve ümmetine tavsiye ettiği sünnetlerinden biridir. Teravih namazı için mümin kadınlar ve erkekler her akşam camiilere akın ederler. Fakat elbette evde de kılınabilir. Peki teravih namazı nasıl kılınır? 20 Rekat kılmak şart mı?

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Ramazan gecelerinin ihyası olan teravih namazı hakkında Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurur: “Yüce Allâh Ramazan’da orucu farz kıldı, ben de (terâvih) namazını sünnet kıldım.” (İbn-i Mâce, Salât, 173)

Bir diğer hadiste ise; “Kim, inanarak ve sevâbını Allâh’tan umarak Ramazan gecelerini ihyâ ederse, geçmiş günâhları affolunur.” (Buhârî, Terâvih, 46)

Sizler için, teravih namazının nasıl kılındığını, kaç rekat olduğunu yazdık...

Teravih namazı kaç rekat kılınmalı?

Teravih namazı 8 Rekattan 20 rekata kadar kılınabilir.

Teravih namazı nasıl kılınır?

Teravih namazında her iki rekatta bir selam verilir. İsteyenler 4 rekatta bir de kılabilir.

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Terâvih Namazı kılmaya" diye niyet ederiz. Eğer imam ile birlikte kılıyorsak "Niyet ettim Allah rızası için Terâvih Namazı kılmaya uydumhazır olan imama" deriz. Cemaatle namaz nasıl kılınır bilgi tıklayınız...

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.