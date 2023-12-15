Üç Aylar geliyor! İşte 2024 yılı Üç aylar ve Ramazan takvimi İslam aleminin dört gözle beklediği mübarek üç aylara girmek üzereyiz. Peki 2024 yılı üç aylar başlangıcı ne zaman? Ramazan ayı hangi tarihe denk geliyor? İşte 2024 yılı üç aylar takvimi...

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Rahmet ve bereket mevsimi; Recep, Şaban ve 11 Ayın Sultanı, hasretle beklenen Ramazan. İslam aleminin bir yıl boyunca dört gözle beklediği mübarek aylar yaklaşıyor. 14 Aralık Perşembe günü Cemaziyelahir ayı başladı. Cemaziyelahir ayı bittiğinde mübarek üç aylar başlıyor. Peki Miladi takvimde üç aylar tarihi ve Ramazanın başlangıcı ne zaman? Hepsi haberimizde...

2024 yılı Üç Aylar ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı, önümüzdeki yılın dini günlerini açıkladı.

Bu kapsamda, "Üç aylar ne zaman 2024", "Ramazan ne zaman başlayacak", "Üç Aylar başlangıcı", "2024 Kandil günleri" gibi başlıklar yanıt buldu.

Regaib, Miraç, Berat Kandillerini ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini içinde barındıran üç aylar hakkında Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur.

Üç aylar takvimi 2024

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimine göre; Üç aylar, 12 Ocak 2023 Cuma günü başlayacak.

Ramazan ne zaman 2024?

Ramazan ayı, 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

Dini günler takvimi 2024

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili