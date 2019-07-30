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Rasim Ozan, Boşnaklara hakaretten hakim karşısına çıktı

Boşnaklara yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı zorla mahkemeye getirildi.

Haber Merkezi | 30.07.2019 - 13:58..
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Rasim Ozan, Boşnaklara hakaretten hakim karşısına çıktı

Beyaz TV'deki Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı 2017 yılının kasım ayında "Kusturmalı Boşnak s.......su" sözlerini canlı yayında söylemiş, bu sözleri nedeniyle çokça tepki almıştı.

Yaşananlardan sonra programla ilişiği kesilen Kütahyalı, o günden itibaren adeta sırra kadem bastı.

19 TEMMUZ'DA MAHKEMEYE GÖTÜRÜLDÜ

"Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan hakkında dava açılan Kütahyalı, bugüne kadar yapılan duruşmalara gitmediği için hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Polisler tarafından 19 Temmuz günü mahkemeye götürülen Rasim Ozan Kütahyalı bu sözleri hakkında konuştu.

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"TÜM GELİRİMİ KAYBETTİM"

Odatv.com'da yer alan habere göre Kütahyalı kendini şu sözlerle savundu; "Bu sebeple 20 aydır ekrandan uzağım, dolayısıyla çok ciddi bir sosyal ceza yaptırımı çekmiş durumdayım, tüm gelirimi kaybettim, aile durumum zora düştü, çok üzüldüm. Benim özellikle Bosna'ya ve Boşnaklara karşı özel sempatim vardır, hayatımda en çok gittiğim şehir Saraybosna'dır, Bosna tarihinin ve Aliya İzzetbegoviç'in hayatını gün gün bilen bir insanım. Bu olaydan sonra kendime çok kızdığım için özellikle Boşnak vatandaşlarımızın yaşadığı Bayramyeri Mahallesine gittim, orada bana hiçbir tepki olmadığını gördüm. Bilakis Boşnak kardeşlerimizin sevgisi ile karşılaştım."

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