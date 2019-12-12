Resulayn'da toprak altında mühimmat bulundu

Suriye'nin Resulayn kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu mensupları tarafından yürütülen arama tarama çalışmaları esnasında, toprak altında mühimmat bulundu.
ANONS YAPARAK VATANDAŞI UYARDILAR
Patlamadan önce hoparlörden anonslar yapılarak, vatandaşların panik yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Sınırın Türkiye tarafına yakın okullar da güvelik gerekçesiyle boşaltıldı.
İMHA EDİLDİ
Türkiye sınırına yakın bölgede bulunan mühimmatlar, geniş güvenlik tedbirleri arasında kontrollü bir şekilde patlatıldı.
Resulayn'da toprak altında bulunan mühimmat imha edildi