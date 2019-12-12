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Resulayn'da toprak altında mühimmat bulundu

Türkiye sınırına yakın bölgede bulunan mühimmatlar, hazırlanan fünye sistemi ile patlatıldı.

İHA | 12.12.2019 - 16:59..
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Suriye'nin Resulayn kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu mensupları tarafından yürütülen arama tarama çalışmaları esnasında, toprak altında mühimmat bulundu.

ANONS YAPARAK VATANDAŞI UYARDILAR

Patlamadan önce hoparlörden anonslar yapılarak, vatandaşların panik yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Sınırın Türkiye tarafına yakın okullar da güvelik gerekçesiyle boşaltıldı.

Resulayn'da toprak altında mühimmat bulundu

İMHA EDİLDİ

Türkiye sınırına yakın bölgede bulunan mühimmatlar, geniş güvenlik tedbirleri arasında kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Resulayn'da toprak altında bulunan mühimmat imha edildi

Resulayn'da toprak altında mühimmat bulundu

Resulayn'da toprak altında mühimmat bulundu

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