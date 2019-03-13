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Reyting nedir

Reyting televizyon izleyicilerinin, seçilmiş bazı ailelerin evlerine konulan people meter denilen cihaz ile ölçülür.

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Televizyon programlarının ne kadar izlendiğine dair sürekli kamuoyuyla bilgiler paylaşılır. İzleyici o ay hangi programı izlediğine dair detaylı bilgier veriliyor.

Reytin genelde tiraj ile karıştırılıyor. Tiraj, gazetelerin günlük satış rakamlarını belirlemek için kullanılır. Reyting ölçme cihazlarının nerede olduğu, hangi yerlere bağlı olduğu bilinmez.

NASIL ÖÇÜLÜR

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır.

Reyting nedir

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