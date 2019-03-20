Küçükçekmece'de bir kadın 9'uncu kattan düştü

İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesindeki 14 katlı bir rezidansta, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kadın, 9'uncu kattan binanın zemin katında yer alan marketin üstüne düştü.

CİNAYET EKİPLERİ OLAYA BAKACAK

Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Bunun üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, olay yerinde ve kadının düştüğü balkon çevresinde inceleme yaptı. Ancak düştüğü öne sürülen kadının, erkek arkadaşı tarafından camdan atıldığının ileri sürülmesi üzerine, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi.

YAN KOMŞULAR İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ

Cinayetten şüphelenen ekipler, kadının düştüğü balkon üzerinde ve 9’uncu kattaki daireye çilingir yardımıyla girerek, beş buçuk saatlik bir detaylı inceleme yaptı. Cinayet ekiplerinin incelemelerini tamamlanmasının ardından ceset, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Cinayetten şüphelenen ekipler, bir kişiyi gözaltına alırken; yan dairelerinde oturan biri kadın, 4 kişiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Kadının kimlik tespiti ve nasıl öldüğünün, yapılacak detaylı çalışmaların ardından belli olacağı öğrenildi.