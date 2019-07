Rizeli balıkçının deniz dostları onu yalnız bırakmıyor

Rize’nin Çayeli ilçesinde balıkçılıkla uğraşan Hakkı Kadıoğlu’nun denizde edindiği dostluk görenleri şaşırtıyor.

Çalışma hayatının ardından emekli olduktan sonra balıkçılık sektörüne yoğunlaşan Kadıoğlu, denizde balık avlarken yunus balığı ve “Kiki” ismini verdiği martısı ile eğlence dolu anlar yaşıyor.

Balıkçı barınağından kayığı ile denize açıldığı an Kadıoğlu’nu fark eden martı, kayığın baş kısmına gelerek oradan Kadıoğlu’nu izliyor.

Her gün kayığı ile denize açılarak balık avlayan Kadıoğlu, avlamış olduğu balıklardan martısına ve onu takip eden yunus balıklarına da ikram ediyor.

"ÇOK KISKANÇ BİR HAYVAN, SİNİRLENİP BAĞIRIYOR"

Kadıoğlu, martı ve yunus balığı ile ilgili dostluğunu anlatarak “Ben bu hayvanlara her gün avladığım balıkları verdim. Hayvanlar insanın kalbini okuyor, düşüncelerini iyi tespit ediyor. Bu hayvanlar da bana her gün daha çok yaklaştı. Zamanla çok iyi bir dostluk kurduk. ’Kiki’ adını verdiğim martı her gün gelip kayığın baş tarafından beni izler. İlk zamanlar avladığım balıkları ona atarak verirdim, sonra sonra elimden almaya başladı. Çok kıskanç bir hayvan. Diğer arkadaşlarını kayığın etrafında görünce sinirlenip bağırmaya başlıyor“ dedi.