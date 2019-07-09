taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7295
Euro
6.4259
Altın
1394.54
Borsa
98695.44
Gram Altın
256.546

Rizeli balıkçının deniz dostları onu yalnız bırakmıyor

Balıkçılıkla uğraşan 73 yaşındaki Hakkı Kadıoğlu’nun denizde dost edindiği yunus balığı ve “Kiki” ismini verdiği martısı ile olan dostluğu görülmeye değer.

İHA | 09.07.2019 - 09:31..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Rize’nin Çayeli ilçesinde balıkçılıkla uğraşan Hakkı Kadıoğlu’nun denizde edindiği dostluk görenleri şaşırtıyor.

Çalışma hayatının ardından emekli olduktan sonra balıkçılık sektörüne yoğunlaşan Kadıoğlu, denizde balık avlarken yunus balığı ve “Kiki” ismini verdiği martısı ile eğlence dolu anlar yaşıyor.

Balıkçı barınağından kayığı ile denize açıldığı an Kadıoğlu’nu fark eden martı, kayığın baş kısmına gelerek oradan Kadıoğlu’nu izliyor.

Her gün kayığı ile denize açılarak balık avlayan Kadıoğlu, avlamış olduğu balıklardan martısına ve onu takip eden yunus balıklarına da ikram ediyor.

Rizeli balıkçının deniz dostları onu yalnız bırakmıyor

"ÇOK KISKANÇ BİR HAYVAN, SİNİRLENİP BAĞIRIYOR"

Kadıoğlu, martı ve yunus balığı ile ilgili dostluğunu anlatarak “Ben bu hayvanlara her gün avladığım balıkları verdim. Hayvanlar insanın kalbini okuyor, düşüncelerini iyi tespit ediyor. Bu hayvanlar da bana her gün daha çok yaklaştı. Zamanla çok iyi bir dostluk kurduk. ’Kiki’ adını verdiğim martı her gün gelip kayığın baş tarafından beni izler. İlk zamanlar avladığım balıkları ona atarak verirdim, sonra sonra elimden almaya başladı. Çok kıskanç bir hayvan. Diğer arkadaşlarını kayığın etrafında görünce sinirlenip bağırmaya başlıyor“ dedi.

Rizeli balıkçının deniz dostları onu yalnız bırakmıyor

Rizeli balıkçının deniz dostları onu yalnız bırakmıyor

Rizeli balıkçının deniz dostları onu yalnız bırakmıyor

Rizeli balıkçının deniz dostları onu yalnız bırakmıyor

Rizeli balıkçının deniz dostları onu yalnız bırakmıyor

Rizeli balıkçının deniz dostları onu yalnız bırakmıyor

Rizeli balıkçının deniz dostları onu yalnız bırakmıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

168
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

110
Altay Bayındır Fenerbahçe'de

Altay Bayındır Fenerbahçe'de

74
İstanbul'da 176 askere gözaltı

İstanbul'da 176 askere gözaltı

80
Belle Lucia 2 ay sonra doğuracak

Belle Lucia 2 ay sonra doğuracak

25
Adana'da polise bıçaklı saldırı

Adana'da polise bıçaklı saldırı

40
Domuz sandığı kız kardeşini kazayla vurarak öldürdü

Domuz sandığı kız kardeşini kazayla vurarak öldürdü

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir