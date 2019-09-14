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Romantizm, gerilim ve heyecan meraklılarına: Beden Okuyucu

ABD'de çok satanlar listesine giren, ödüllü yazar Anne Fraiser'in “Beden Okuyucu” adlı romanı yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Özel İçerik | 14.09.2019 - 12:02..
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Anne Fraiser

Bu kitapta; şüphe, gerilim ve heyecanın bir arada olması okuyucular için bulunmaz bir nimet. İnsanı duygudan duyguya sürükleyen, romantizmi büyülü bir dille kaleme alan ve heyecanı zirveye taşıyan Fraiser, bunun karşılığını okuyucularından alıyor elbette. Çok satan yazarlar arasında haklı bir önceliğe sahip oluyor. Birçok ödülü almaya hak kazanan Fraiser, okuyucunun hayal dünyasının sınırlarını zorluyor.

BEDEN OKUYUCU

Begüm Kovulmaz'ın çevirisiyle okurlarla buluşan “Beden Okuyucu” , 2017 yılında International Thriller Writers En İyi Gerilim Romanı Ödülü’nü kazandı.

 

Romantizm, gerilim ve heyecan meraklılarına: Beden Okuyucu

 

Fraiser bu romanıyla, yeni bir düşünüş biçimini okuyucuya sunuyor. Roman, bir cinayet dedektifinin başına gelen olayları konu alıyor. Üç yıl boyunca tutsak edilen dedektif Jude Fontaine, sadece onu kaçıran sadist adamı görebiliyordu. Fontaine, sadist adamın attığı her adımı ve bakışlarını izliyordu. Aklından geçen her düşünceyi bedenindeki her bir devinimi okuyabiliyordu. Ayrıca, bu durum talihsiz dedektifin hayata bağlanmasına ve kurtulmaya olan umudunun bitmemesine neden oluyordu. Beden dili okuyabilmesi, dedektifi hem başkalaştırıyor hem de işine yarıyordu. Sıra dışı bir kahraman olmasına neden oluyordu.

Romantizm, gerilim ve heyecan meraklılarına: Beden Okuyucu

 

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Tecritle ve işkenceyle geçen üç yılın sonunda esaretten kurtulup da özgürlüğüne kavuşan Fontaine’den geriye adalet tutkusu ve beden dilini yorumlama becerisinden başka bir şey kalmamıştı... Cinayet masasındaki işinin başına döndüğünde, yeni ortağı Dedektif Uriah Ashby de diğer meslektaşları gibi Fontaine’in akıl sağlığından kuşkuluydu. Ancak Jude Fontaine, ölülerin bedenini bile kolayca okuyabilecek kadar deneyimli bir iz sürücüydü artık.”


Romantizm, gerilim ve heyecan meraklılarına: Beden Okuyucu


Beden Okuyucu

Anne Fraiser

Beyaz Baykuş Yay.

S.: 304

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Sonay Karaman

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