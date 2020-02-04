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Rus taksi şoförlerinden maskeli önlem

Koronavirüsün tehdit ettiği ülkelerden biri olan Rusya’da taksi şoförleri korunmak için özel kıyafetler giyip, maske takınca ortaya çıkan görüntüler büyük ilgi çekti.

İHA | 04.02.2020 - 13:54..
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Rusya’nın Moğolistan ve Kazakistan sınırında bulunan, aynı zamanda Çin sınırına oldukça yakında yer alan Omsk’ta, koronavirüse karşı halkın tedirginliği devam ediyor.

Şehirlere yakın noktalarda koronavirüs taşıyan kişilerin tespit edilmesinden sonra halk maskelerle dışarıya çıkmaya başladı.

Rus taksi şoförlerinden maskeli önlem VİDEO

NÜKLEER FELAKETLERDE TAKILAN MASKE

İnsanlarla yakın temas kuran taksi şoförleri ise özellikle nükleer felaketlerde kullanılan maskelerden takarak, özel kıyafetler giydi. Taksilere binen bazı müşterilerin de maske kullandığı görülürken, bazıları ise virüs kapma riskini düşünmeden maskesiz dolaşmaya devam etti.

Rus taksi şoförlerinden maskeli önlem

GÖREN KEYİFLENDİ

Taksilere binenler şoförlerin virüse karşı giydikleri kıyafetleri ve maskeleri görünce oldukça keyifli anlar yaşadı. Taksi şoförleri bölgenin riskli noktada bulunması gerekçesiyle böyle bir önlem aldıklarını söylerken, kendilerini bu virüse karşı aynı şekilde korumaya devam edeceklerini ifade etti.

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