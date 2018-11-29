Rusya’nın Karadeniz Filosu Basın Dairesi’nden Aleksey Rulev, Kırım’ın Ukrayna sınırının 20 kilometre kuzeyinde dördüncü S-400 füze savunma sistemi bataryasının göreve geçirildiğini söyledi.
Rusya, Kırım'da S-400'leri konuşlandırdı
"S-400 TRİUMF'LAR SAVUNMA NÖBETİNDE"
Gazetecilere konuşan Rulev, “Bugün Canköy’de güney askeri bölgesinden hava kuvvetleri güçleriyle birlikte S-400 Triumf birlikleri Kırım’da hava savunma nöbetine başladı” dedi.
Rulev, birliği konuşlandırma kararının Rus General Viktor Sevostyanov tarafından verildiğini aktardı.