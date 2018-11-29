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Rusya, Kırım'da S-400'leri konuşlandırdı

Kerç boğazında Ukrayna ile yaşanan gemi geriliminin ardından Rusya, Kırım'da S-400 hava savunma sistemlerini yerleştirdi.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 23:47..
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Rusya, Kırım'da S-400'leri konuşlandırdı

Rusya’nın Karadeniz Filosu Basın Dairesi’nden Aleksey Rulev, Kırım’ın Ukrayna sınırının 20 kilometre kuzeyinde dördüncü S-400 füze savunma sistemi bataryasının göreve geçirildiğini söyledi.

Rusya, Kırım'da S-400'leri konuşlandırdı

"S-400 TRİUMF'LAR SAVUNMA NÖBETİNDE"

Gazetecilere konuşan Rulev, “Bugün Canköy’de güney askeri bölgesinden hava kuvvetleri güçleriyle birlikte S-400 Triumf birlikleri Kırım’da hava savunma nöbetine başladı” dedi.

Rulev, birliği konuşlandırma kararının Rus General Viktor Sevostyanov tarafından verildiğini aktardı.

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