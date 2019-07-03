Rusya: NATO bazı ülkelerde renkli devrim peşinde

Rossiyskaya Gazeta'ya konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Raşid Nurgaliyev, "NATO, bazı KGAÖ ülkelerinde Batı kontrolündeki rejimler kurmayı planlıyor. Bunun için renkli devrimler kışkırtma yöntemine de başvurmaya hazırlanıyor" dedi.

"NATO, NİFAK TOHUMLARI EKMEK İSTİYOR"

NATO'nun Rusya ve Kazakistan, Ermenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan'dan oluşan KGAÖ partnerleri arasında nifak tohumlarını ekmek istediğini dile getiren Nurgaliyev, ülkelerin NATO ile işbirliğine her zaman Rusya karşıtı eğilimlerin eşlik ettiğini söyledi.