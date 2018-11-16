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Rusya nükleer gemilerle tatbikat yaptı

Tatbikatta gerçek torpido füze savunma sistemleri kullanıldı.

İHA | 16.11.2018 - 03:45..
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Rusya Savunma Bakanlığı, kuzey filosuna bağlı Büyük Petro ve Büyük Peter isimli nükleer gemileriyle Norveç ve Rusya arasında bulunan Barents Denizi’nde tatbikat gerçekleştirdi.

Denizaltı savar, nükleer denizaltı, kruvazör gemileri ve nükleer gemiler Büyük Petro ve Büyük Peter isimli gemilerle yapılan tatbikatta senaryoya göre test edildi.

Rusya nükleer gemilerle tatbikat yaptı

İSKANDİNAV ÜLKELERİNİN TEPKİSİNE NEDEN OLUYOR

Tatbikatta gerçek torpido füze savunma sistemleri kullanılırken, çok sayıda Rus askeri de tatbikatta görev aldı. Rusya’nın Kuzey filosunun bölgede yaptığı tatbikatlar İskandinav ülkeleri tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Rusya’nın Kuzey filosu ise bu bölgedeki tatbikatlarını tepkilere aldırış etmeden sürdürüyor.

Rusya nükleer gemilerle tatbikat yaptı

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